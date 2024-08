Papa Francisco após a oração do Angelus da janela do Palácio Apostólico - AFP

Publicado 25/08/2024 11:52

O papa Francisco rezou neste domingo, 25, pelas vítimas da mpox, afirmando que a doença é "agora uma emergência sanitária mundial".

"Rezo por todos os infectados, especialmente a população da República Democrática do Congo, que tanto tem sofrido. Expresso minha proximidade às igrejas locais dos países mais afetados por essa doença", afirmou ao final da oração semanal do Angelus.

Ante o aumento na República Democrática do Congo dos casos de mpox, que também se propaga para o Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda, a Organização Mundial da Saúde decretou em 14 de agosto uma emergência sanitária pública internacional, o mais alto nível de alerta.

A agência sanitária da ONU também instou a aumentar a produção de vacinas da mpox. "Insto os governos e a indústria privada a compartilhar a tecnologia e os tratamentos disponíveis para que ninguém fique sem atenção médica adaptada", afirmou o jesuíta argentino.

Embora a mpox seja conhecida há décadas, o recente aumento de casos se deve a uma nova variante, mais mortal e transmissível, chamada de clado Ib.

A taxa de mortalidade do clado Ib é de 3,6%, de acordo com a OMS. Na República Democrática do Congo, o vírus matou mais de 570 pessoas até o momento este ano.

O primeiro caso na Europa foi registrado na Suécia em 15 de agosto. O vírus pode ser transmitido de animais para pessoas, mas também entre pessoas por meio de contato físico próximo.