Tremor acordou moradores de Portugal durante a mandrugada desta segunda-feira (26) - Reprodução/vídeo

Tremor acordou moradores de Portugal durante a mandrugada desta segunda-feira (26)Reprodução/vídeo

Publicado 26/08/2024 09:58 | Atualizado 26/08/2024 10:09

Um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter abalou a região sul de Portugal e assustou moradores na madrugada desta segunda-feira, 26. O epicentro foi a 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa.



Não há registro de vítimas ou danos maiores, segundo a Proteção Civil. No entanto, o órgão recebeu um elevado número de chamadas de toda a região sul do país. O terremoto teve origem no mar, mas não há risco de tsunami, segundo especialistas.



Terremoto de magnitude 5,3 atinge Portugal.



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/n1Pa43S4mc — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2024

Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostram que o terremoto teve uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, enquanto o serviço geológico norte-americano estima a magnitude em 5,4, com epicentro a uma profundidade de 10,7 quilômetros. Segundo a SIC Notícias, um terremoto dessa intensidade não ocorria no país há mais de 50 anos.



O tremor foi sentido na área metropolitana de Lisboa, mas teve mais incidência na zona da península de Setúbal. "Recebemos chamadas desde o Alentejo, uma ou duas, até Coimbra. Mas foi sentido mais na zona da península de Setúbal", disse ao jornal Publico José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



A Proteção Civil afirma que entrou em fase de monitoramento. Foram sentidos mais quatro tremores secundários: o primeiro de 1,2 na escala de Richter; o segundo, de 1,1; o terceiro, de 0,9; e o quarto, de 1,0. "Continuamos a acompanhar a situação e, se se justificar, emitiremos novos avisos e comunicados", disse André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil, na manhã desta segunda-feira.

Nas redes sociais, pessoas que vivem em diversas regiões do país europeu relataram ter sentido o impacto do terremoto. "O sofá começou a abanar por todos os lados. Foi mesmo difícil levantar-me", disse uma moradora à imprensa local.

"Alguém mais sentiu um terremoto intenso em Lisboa? Acabei de acordar às 5h da manhã pensando que tive um pesadelo, mas o prédio continuou tremendo", escreveu um internauta no X (antigo Twitter).

"Teve terremoto aqui em Portugal. Surreal e assustador. Depois não consegui mais dormir!", publicou uma moradora.

*Com informações do Estadão Conteúdo