Publicado 26/08/2024 14:54 | Atualizado 26/08/2024 14:55

A ONU suspendeu suas operações humanitárias na Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 26, devido a uma nova ordem de evacuação israelense em Deir al Balah, no centro do território palestino, anunciou um alto funcionário da organização.

"Esta manhã conversei com meu conselheiro de segurança no terreno e perguntei a ele: há operações nesta manhã? E ele me disse, 'Não, impossível'", garantiu o funcionário, que pediu para permanecer sob anonimato.

"Isto se deve às ordens de evacuação de ontem (domingo) que afetaram a área de Deir al Balah, para onde realocamos a maior parte do nosso pessoal e nossas operações após a ordem de evacuação de Rafah há alguns meses", completou.

Afirmou ainda que esta incursão não possibilita o funcionamento das ações humanitárias. "Não se trata de uma decisão de interromper as operações, mas em nível prático, não podemos funcionar", declarou, citando a necessidade de "encontrar soluções".

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, a ONU teve que "atrasar ou pausar" suas operações, "mas nunca até o ponto de dizer concretamente que já não podemos fazer nada" como acontece agora, acrescentou o funcionário, garantindo, no entanto, que gostaria de retomá-las o mais rápido possível.

"Se isso significa parar por 24 ou 48 horas e começar do zero, temos que fazê-lo, mas não vamos sair. Devemos continuar lá para fornecer o máximo (ajuda) possível", completou, considerando que "agora o desafio é encontrar um lugar para começar do zero e operar de forma eficaz".