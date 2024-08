Vítimas estavam em uma zona rural do município de Porto Rico - Divulgadção

Publicado 26/08/2024 14:09

Pelo menos cinco garimpeiros de ouro, quatro deles colombianos e um venezuelano, foram assassinado a tiros no sul da Colômbia, supostamente por um grupo armado ilegal, informaram autoridades nesta segunda-feira (26). As vítimas estavam em uma zona rural do município de Porto Rico, no departamento amazônico de Caquetá.

Todas foram encontradas com "impacto de bala na região do tórax e da cabeça", disse o secretário de Governo desse departamento, Oscar Rodríguez, à W Radio.

"Soubemos através da comunidade que estes jovens se dedicavam à mineração tradicional ou à mineração artesanal, estavam nessa zona rural com equipamentos (...) para a extração de ouro", acrescentou.

Em Caquetá atua uma facção de dissidentes da extinta guerrilha das Farc que não aderiu ao acordo de paz de 2016.

Para Rodríguez, o massacre foi "resultado dos enfrentamentos de atores armados ilegais". As autoridades buscam mais corpos no local.

Os dissidentes das Farc e outras guerrilhas como o Exército de Libertação Nacional (ELN) são financiados principalmente com a extração de minerais, o tráfico de drogas e a extorsão.

Em seis décadas, o conflito armado colombiano já deixou cerca de 9,5 milhões de vítimas, em sua maioria desaparecidos e assassinados.