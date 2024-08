Âncoras foram surpreendidos com terremoto em Portugal - Reprodução/X / CNN Portugal

Publicado 26/08/2024 13:25

Os jornalistas Nuno de Sousa Moreira e Rita Barão Mendes ficaram assustados com o terremoto que atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira (26). A dupla, que é âncora da CNN Portugal, conduzia uma entrevista ao vivo quando o tremor aconteceu.

As câmeras do estúdio flagraram a reação dos jornalistas no momento em que o terremoto começa. No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível perceber que os âncoras ficaram assustados com o tremor de terra. Enquanto Nuno segurou a mesa e olhou para o lado, Rita arregalou os olhos.

O terremoto, de magnitude 5,3 na escala de Richter, abalou a região sul de Portugal. O epicentro foi a 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa. Não há registro de vítimas ou danos maiores, segundo a Proteção Civil. No entanto, o órgão recebeu um elevado número de chamadas de toda a região sul do país. O terremoto teve origem no mar, mas não há risco de tsunami, segundo especialistas.

O tremor foi sentido na área metropolitana de Lisboa, mas teve mais incidência na zona da península de Setúbal. Nas redes sociais, pessoas que vivem em diversas regiões do país europeu relataram ter sentido o impacto do terremoto.