OMS anuncia plano para conter transmissão de mpox - AFP

OMS anuncia plano para conter transmissão de mpox AFP

Publicado 26/08/2024 20:09

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta segunda-feira (26), um plano de seis meses para ajudar a estancar surtos de transmissão de mpox, incluindo aumento de pessoal em países afetados e reforço de estratégias de vigilância, prevenção e resposta.

A OMS disse que espera que o plano de setembro a fevereiro do ano que vem exija US$ 135 milhões em financiamento, e, com o plano, visa melhorar o acesso às vacinas, principalmente nos países africanos mais afetados pelo surto. "Os surtos de mpox na República Democrática do Congo e países vizinhos podem ser controlados e interrompidos", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado.

A agência está "aumentando significativamente a equipe" nos países afetados, disse. Em meados de agosto, a OMS classificou o atual surto de mpox como uma emergência global de saúde.

Também nesta segunda, o porta-voz do governo alemão Steffen Hebestreit disse que a Alemanha está doando 100 mil doses da vacina mpox para os países afetados dos estoques mantidos por seus militares. Em sua última atualização sobre o surto, os Centros Africanos de Controle de Doenças relataram que, até a última quinta-feira, 22, já havia mais de 21 mil casos suspeitos ou confirmados, e 590 mortes foram relatadas em 2024 em 12 países africanos.