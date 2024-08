Mark Zuckerberg - AFP

Publicado 26/08/2024 21:13

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, disse a um painel da Câmara dos EUA hoje que decidiu interromper as contribuições para ajudar os governos locais a montarem os espaços eleitorais.

A decisão é um esforço para evitar alegações de parcialidade política, depois que estes gastos na eleição de 2020 dispararam alarmes entre os republicanos. Zuckerberg também disse que gostaria que a empresa tivesse sido mais vocal sobre resistir à pressão do governo Biden para restringir alguns conteúdos relacionados à covid-19.

O bilionário fundador do Facebook e sua esposa, Priscilla Chan, doaram mais de US$ 400 milhões para organizações sem fins lucrativos para ajudar a conduzir as eleições durante a pandemia do coronavírus de 2020.

Enquanto muitas localidades disseram que o dinheiro era uma tábua de salvação ajudando-as a registrar eleitores, montar cabines de votação com distanciamento social e fornecer equipamentos para classificar cédulas enviadas pelo correio, entre outros usos, os republicanos disseram que o dinheiro, que eles apelidaram de "Zuckerbucks", beneficiou injustamente as áreas democratas.

Mais de duas dúzias de estados com tendência majoritariamente republicana proibiram, limitaram ou regulamentaram o uso de fundos privados para administrar eleições, de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais.