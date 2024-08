Um grupo de 25 pessoas visitava a caverna, na geleira Breidamerkurjökull, acompanhadas de um guia - RTV SLO/Reprodução

Publicado 26/08/2024 15:22

Um turista morreu e dois estão desaparecidos depois que uma caverna de gelo desabou no sul da Islândia, no último domingo, 25. Uma outra pessoa ficou ferida, mas foi levada ao hospital e passa bem. Um grupo de 25 pessoas visitava a caverna, na geleira Breidamerkurjökull, acompanhadas de um guia. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, as equipes de resgate retomaram nesta segunda-feira, 26, as buscas pelos desaparecidos na geleira. No domingo, o número de integrantes de equipes de resgate e socorristas chegou a 200, mas as buscas foram suspensas durante a noite, devido às condições climáticas.

O superintendente-chefe da polícia local, Rúnarsson, confirmou que todas as pessoas envolvidas eram turistas estrangeiros e informou que não há nada que indique que a excursão não deveria ter ocorrido. "Os passeios pelas cavernas de gelo acontecem quase o ano todo. São guias de montanha experientes e um bom trabalho tem sido feito lá ao longo do tempo", disse.

De acordo com ele, o grupo estava em uma ravina entre as cavernas de gelo quando uma parede desabou. "Essa é uma terra viva, então tudo pode acontecer", acrescentou.

Breidamerkurjökull é uma parte da geleira Vatnajökull, que termina na lagoa Jökulsárlón. Conhecida como uma língua glacial, em que uma massa de gelo se estende em uma faixa alongada e avança para além da linha principal da geleira, a área é conhecida pelas cavernas de gelo, que recebem visitas turísticas com frequência.