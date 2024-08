Músico já passou por grandes turnês com artistas como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Diana Krall e Benny Green - Reprodução/redes sociais

Músico já passou por grandes turnês com artistas como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Diana Krall e Benny GreenReprodução/redes sociais

Publicado 27/08/2024 12:11

O guitarrista Russell Malone morreu na última sexta-feira, 23, aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco, em Tóquio, no Japão, logo após uma performance no Blue Note. O artista fazia parte de um trio com o pianista Donald Vega e o baixista Ron Carter, que comunicou sua morte por meio das redes sociais, na segunda-feira, dia 26.



"Obrigado por todas as constantes orações e condolências. Vocês ouvirão de mim em breve, quando eu puder encontrar as palavras. Para a comunidade musical de maneira geral, e para os indivíduos que me procuraram para que eu comentasse em matérias, obrigado por entenderem que eu necessito desse tempo", disse Carter, em uma postagem no Instagram.