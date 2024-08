Imagens mostraram o momento que o veículo colidiu na pista - Reprodução / Redes sociais

Publicado 28/08/2024 11:48 | Atualizado 28/08/2024 11:52

A Latam demitiu os três pilotos que estavam no comando do voo em que o avião bateu a cauda ao decolar do Aeroporto de Malpensa, em Milão, na Itália, no último dia 11 de julho. Segundo investigação da autoridade de aviação italiana, o incidente aconteceu porque o computador de bordo utilizava os dados errados. O desligamento foi anunciado nesta terça-feira (27).

O trajeto teria Guarulhos, em São Paulo, como destino. Após a colisão, a aeronave voou em círculos para despejar combustível e pousou no mesmo local cerca de uma hora e meia depois. Ninguém se feriu e os 383 passageiros foram alocados para outro voo.

Este tipo de dano é conhecido como "tail strike", quando a extremidade traseira de uma aeronave atinge a pista. Segundo o jornalista Luiz Fara Monteiro, este tipo de incidente não é raro na aviação comercial e de um modo geral, não acomete a segurança das pessoas dentro do veículo. Entre os fatores que podem causa-lo estão as condições meteorológicas, como vento forte, ou imperícia da tripulação.

Confira a nota da Latam

A LATAM lembra que, no dia 9 de julho de 2024, a aeronave que operava o voo LA8073 (Milão-São Paulo/Guarulhos) precisou retornar ao aeroporto de origem após ter sido registrado contato entre a traseira do avião e a pista durante a decolagem. O voo foi cancelado e o desembarque ocorreu normalmente e com segurança, sem incidentes. Toda a assistência necessária foi prestada aos passageiros, que foram realocados para outros voos da LATAM e outras companhias.

A LATAM destaca que continua cooperando com as autoridades que investigam o ocorrido e aguarda a publicação do relatório final da Autoridade Italiana para a Segurança da Aviação (ANSV). A empresa esclarece que o relatório emitido pela autoridade é preliminar e não apresenta as prováveis causas ou conclusões da investigação.