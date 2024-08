Jens Stoltenberg, secretário-geral da ONU - AFP

Jens Stoltenberg, secretário-geral da ONUAFP

Publicado 28/08/2024 14:08

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reafirmou nesta quarta-feira, 28, o seu compromisso em reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia, após uma onda de bombardeios russos atingir infraestruturas energéticas ucranianas na segunda e terça-feira.

O Conselho Otan-Ucrânia se reuniu hoje para analisar a situação após o incidente afetar o fornecimento de eletricidade nas cidades ucranianas.

Em comunicado, a aliança militar sinalizou que os integrantes do Conselho "condenaram veementemente os ataques indiscriminados da Rússia e reafirmaram seu compromisso de reforçar ainda mais as defesas da Ucrânia".

Em nota, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que Kiev segue interceptando mísseis diariamente, mas que manter esta capacidade "requer um fornecimento maior e mais apoio".

Por isso, declarou, "devemos continuar proporcionando à Ucrânia o equipamento e as munições necessárias para se defender da invasão russa. Isto é vital para que a Ucrânia possa se manter na luta".

A Otan informou ainda que a reunião desta quarta-feira ocorreu a nível de embaixadores "e foi convocada a pedido da Ucrânia".

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, participou através de videoconferência e apresentou informações sobre a situação atual de segurança e as "necessidades prioritárias" em relação às capacidades.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu às forças aéreas europeias que ajudassem o seu país a adquirir a capacidade de interceptar drones e mísseis russos.

"Em várias regiões da Ucrânia poderíamos fazer muito mais para proteger vidas se a aviação dos nossos vizinhos europeus trabalhasse em conjunto com os nossos [caças] F-16 e a nossa defesa aérea", disse Zelensky.

Os ataques russos de segunda e terça-feira estiveram entre os mais importantes das últimas semanas: 15 regiões ucranianas foram atacadas por um total de 236 mísseis e drones, dos quais o governo ucraniano afirmou ter atingido 201.

Os bombardeios causaram pelo menos quatro mortes e forçaram as autoridades ucranianas a impor cortes de energia emergenciais. Na terça, vários bairros da capital Kiev ficaram sem eletricidade.