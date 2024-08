Menino de 4 anos quebrou acidentalmente um jarro de 3.500 anos enquanto sua família visitava um museu em Israel - Reprodução

Publicado 30/08/2024 13:02 | Atualizado 30/08/2024 13:16

Um menino de apenas 4 anos quebrou acidentalmente um jarro de 3.500 anos enquanto sua família visitava um museu em Israel.

O menino, que não foi identificado, estava perto da entrada do Museu Hecht, na cidade de Haifa, na semana passada, quando a família se deparou com uma louça que data da Idade do Bronze, que teria sido confeccionada no período de 2200 a 1500 a.C.

O pai do menino, identificado apenas pelo primeiro nome, Alex, disse que o filho "puxou o jarro levemente" porque estava "curioso sobre o que havia dentro". O puxão foi suficiente para fazer o jarro cair, quebrando-o em pedaços.

"Fiquei em choque", disse Alex à rede de TV britânica BBC News, dizendo que seu primeiro pensamento foi: "Não foi meu filho que fez isso".

O museu informou que o artefato não estava envolto em vidro ou proteção adicional por acreditar que as pessoas deveriam apreciar seus itens históricos sem obstruções.

"Há casos em que itens em exposição são danificados intencionalmente e esses casos são tratados com grande gravidade, inclusive envolvendo a polícia. Neste caso, no entanto, não foi a situação. O jarro foi acidentalmente danificado por uma criança que visitava o museu", comunicou o museu.

O museu informou que o jarro, que foi projetado para transportar produtos como azeite de oliva e vinho, parece ter sido feito na região de Canaã e é anterior ao Rei Salomão e ao Rei Davi .

Apesar dos danos, o museu disse que acreditava que o jarro poderia ser restaurado e devolvido para a exibição. Para mostrar que não há ressentimentos, o museu convidou a criança e a família de volta para uma visita guiada.