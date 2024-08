Helicóptero desaparecido é do modelo MI-8 - Pixabay

Publicado 31/08/2024 11:05

Um helicóptero do tipo Mi-8 com 22 pessoas a bordo desapareceu neste sábado (31) dos radares no Extremo Oriente da Rússia, zona onde este tipo de acidentes é comum, indicaram as autoridades regionais.

"Um helicóptero Mi-8 [...] desapareceu dos radares com 22 pessoas a bordo: 19 passageiros e três tripulantes", declarou o governador da região de Kamchatka, Vladimir Solodov, em vídeo no Telegram.

"Voamos sobre a área, mas infelizmente não deu nenhum resultado" devido à pouca visibilidade, acrescentou.

Um grupo de equipes de resgate e dois helicópteros foram enviados ao suposto local do acidente, na península vulcânica de Kamchatka, disseram as autoridades russas. O MI-8 é um helicóptero militar de fabricação soviética.

A península vulcânica de Kamchatka é conhecida por suas paisagens espetaculares, sobre as quais os turistas costumam sobrevoar de helicóptero, pagando uma passagem que geralmente não é barata.

Acidentes de avião e helicóptero são frequentes no Extremo Oriente russo. Em agosto de 2021, um helicóptero Mi-8 com 16 pessoas a bordo, incluindo 13 turistas, caiu num lago em Kamchatka devido à má visibilidade. O acidente deixou 8 mortos.

Em julho do mesmo ano, um avião comercial caiu com 22 passageiros e seis tripulantes a bordo, pouco antes de pousar na península. Não houve sobreviventes.