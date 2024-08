Órgão informou ainda que hospitais da região receberam 250 feridos neste sábado - AFP

Publicado 31/08/2024 16:59

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, anunciou neste sábado, 31, um novo número de mortos de 40 691 no território palestino desde o início da guerra com Israel. O número não distingue entre civis e militares. Desde o início da guerra, 94.060 foram feridas.



Horas antes, o Ministério havia informado que os hospitais receberam ao menos 89 pessoas mortas neste sábado. Destas, 26 morreram em um bombardeio noturno feito por Israel.



O órgão informou ainda que os hospitais da região receberam também 250 feridos neste sábado, um dos números de vítimas mais altos em meses.



O Ministério da Saúde anunciou em uma coletiva de imprensa que a vacinação das crianças em Gaza já começou neste sábado, um dia antes do lançamento da campanha de vacinação em grande escala e da pausa nos combates, acordada entre Israel e a Organização Mundial da Saúde, que confirmou o início completo da campanha para domingo.

