Torre Eiffel é um dos monumentos mais famosos do mundo - Emmanuel Dunand/AFP

Torre Eiffel é um dos monumentos mais famosos do mundoEmmanuel Dunand/AFP

Publicado 01/09/2024 08:38

Os anéis olímpicos vão "permanecer na Torre Eiffel" após os Jogos Paralímpicos, anunciou neste sábado (31) a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, em uma entrevista ao jornal Ouest France.



"Como prefeita de Paris, a decisão é minha e conto com o apoio do COI. Então, sim, eles permanecerão na Torre Eiffel", explicou Hidalgo sobre os cinco anéis colocados no início de junho no emblemático monumento da capital francesa.

A "Cidade Luz" sediou os Jogos Olímpicos pela terceira vez em 2024. Antes, a capital francesa já havia sido palco do evento em 1900 e 1924.

Com informações da AFP.