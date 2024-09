Hvaldimir foi encontrada pela primeira vez em 2019, na costa norueguesa - Reprodução / YouTube

Hvaldimir foi encontrada pela primeira vez em 2019, na costa norueguesaReprodução / YouTube

Publicado 03/09/2024 09:45 | Atualizado 03/09/2024 09:52

A famosa baleia beluga apelidada de Hvaldimir foi encontrada morta na Baía de Risavika, no sul da Noruega. Ela levantava suspeitas de ser uma "espiã" da Rússia, pois ao ser avistada pela primeira vez por pescadores noruegueses em abril de 2019, estava utilizando um cinto com o que aparentava ser um suporte para uma câmera, com as palavras "Equipment St. Petesburg" (Equipamento São Petesburgo, em inglês) escritas, uma possível referência à cidade russa com este nome.

Segundo a emissora pública norueguesa "NRK", o corpo de Hvaldimir foi encontrado no último sábado (31) por um pai e filho que estavam pescando na região.

Segundo a ONG Marine Mind, o animal teria chegado à Noruega através das águas russas. Especialistas afirmam, conforme o jornal inglês "The Guardian", que a marinha da Rússia é conhecida por treinar baleias para propósitos militares.

O biólogo marinho Sebastian Strand, que monitorou a baleia nos últimos anos e é membro da Marine Mind, lamentou a fatalidade. "Infelizmente, encontramos Hvaldimir flutuando no mar. Ele faleceu, mas não está imediatamente claro qual é a causa da morte", disse à "NRK", reforçando que não há ferimentos externos visíveis no animal.

Desde sua primeira aparição, Hvaldimir – mistura de "hval", palavra norueguesa para baleia, e o primeiro nome do presidente russo Vladimir Putin – foi avistada em cidades litorâneas da Noruega. Ele era descrita como um animal dócil, que gostava de brincar com as pessoas e até respondia a sinais com as mãos.