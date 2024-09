O casal Daniel Menard, 79 anos, sua mulher, Stephanie Menard, de 73, e o suspeito Michael Sparks, 62 anos (no detalhe) - Reprodução / Internet

O casal Daniel Menard, 79 anos, sua mulher, Stephanie Menard, de 73, e o suspeito Michael Sparks, 62 anos (no detalhe)Reprodução / Internet

Publicado 05/09/2024 10:03 | Atualizado 05/09/2024 10:06

Os idosos Daniel Menard, de 79 anos, e sua mulher, Stephanie Menard, de 73, foram encontrados mortos no resort de nudismo Olive Dell, em Colton, estado da Califórnia. O casal foi visto pela última vez saindo de sua casa, que era localizada nos fundos do estabelecimento, na manhã do último sábado (31). O suspeito de cometer o crime seria o vizinho Michael Royce Sparks, de 62 anos, que foi preso.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, Sparks foi formalmente acusado após a denúncia de um parente, que alegou que o homem confessou o crime. Ele teria se barricado em um bunker em sua casa, armado com um rifle. Durante a busca, a polícia achou os restos mortais do casal.



Desentendimento por árvore

O casal foram considerados como desaparecidos no dia 25 de agosto, quando não compareceram a um serviço religioso. Segundo vizinhos, Sparks mantinha uma relação conturbada com o casal, motivada por desentendimentos sobre uma árvore na divisa das propriedades.



De acordo com a chefe de polícia de Redlans, Rachel Tolber, a investigação apontou que o suspeito teria tentado cometer suicídio com a arma durante um cerco, mas o tiro falhou. Após sua prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção de West Valley, onde aguarda julgamento.