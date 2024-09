Patricia Sierra, de 47 anos, foi presa em Las Vegas depois de retirar um corpo de um caixão durante o velório - Reprodução de vídeo

Publicado 06/09/2024 17:03

Patricia Sierra, de 47 anos, foi filmada invadindo uma funerária em Las Vegas, no EUA, para roubar um caixão e o corpo que estava dentro, antes de jogá-lo de bruços na calçada. Ela disse aos policiais que agiu desta maneira depois de beber seis cervejas.

As câmeras de segurança da funerária mostram Patricia entrando no local depois de quebrar a janela da frente e estender a mão para destrancar a porta. Ela então caminha até a sala de velório para retirar o corpo.

Um trabalhador da construção civil viu policiais no local e disse que viu uma mulher segurando flores e sentada em uma das janelas da funerária no dia do incidente, ocorrido no dia 27 de agosto.

Patricia foi flagrada no dia seguinte ao crime por policiais em uma loja de conveniência e não apresentou resistência à prisão. Ela será acusada de roubo, furto qualificado e remoção ilegal de restos mortais.