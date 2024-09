Ataques de lobos têm acontecido em vilarejos da Índia desde abril - Alex HALADA / AFP

Publicado 06/09/2024 15:07

Cerca de 30 vilas do distrito de Bahraich, na Índia, estão sofrendo com ataques de lobos selvagens desde o mês de abril. Os animais devoraram nove crianças, um adulto e feriram pelo menos outras 34 pessoas, segundo reportagem da "BBC". A vítima mais nova tinha um ano e a mais velha, 45 anos.

No último dia 17 de agosto, Sandhya, de quatro anos, estava dormindo no lado de fora da sua cabana, quando houve uma queda de luz no vilarejo em que morava. Foi neste momento que ela sofreu o bote. "Os lobos atacaram dois minutos depois que as luzes se apagaram. Quando percebemos o que estava acontecendo, eles a levaram embora", afirmou Sunita, sua mãe. O corpo da jovem foi encontrado no dia seguinte, em fazendas de cana-de-açúcar a cerca de 500 metros da sua casa.

Os moradores dos vilarejos têm vivido um clima de terror e estão em estado de alerta, já que muitas das casas locais não têm trancas e as ruas são mal iluminadas. As autoridades vêm tentando usar drones, câmeras de segurança, armadilhas e até fogos de artifício para espantar os animais. No momento, três deles foram capturados e inseridos em zoológicos.

Em outro relato apresentado pela reportagem, Utkarsh, de oito anos, cochilava em um mosquiteiro no início do mês, até que sua mãe avistou um lobo entrando na residência. "O animal surgiu das sombras. Eu gritei: 'Deixe meu filho em paz!'. Meus vizinhos correram, e o lobo fugiu", disse a mãe, que salvou a criança por pouco.

Por que os lobos estão atacando humanos?

Os ataques de lobos a humanos não são normais. De acordo com o Instituto Norueguês de Pesquisa da Natureza, foram registrados 489 casos de ataques destes animais em 21 países entre 2002 e 2020, e apenas 26 deles foram fatais.

Conforme a "BBC", as chuvas pesadas e inundações do rio Ghaghara nos últimos anos têm os expulsado do seu habitat natural, o que deslocou eles para áreas habitadas por humanos. Nestas regiões, em geral, os gados recebem mais proteção do que crianças, que acabam se tornando alvos.

"A mudança climática é um processo gradual, mas as inundações podem levar a perturbações no habitat dos lobos, forçando-os a se mudarem para assentamentos humanos em busca de comida", afirmou Amita Kanaujia, do Instituto de Ciências da Vida Selvagem da Universidade de Lucknow.

A maioria dos ataques segue características padrões e acontecem durante a noite. Crianças dormindo em áreas abertas são as maiores vítimas. Especialistas estão aconselhando jovens a ficarem dentro de suas casas ou descansarem entre adultos, enquanto os mais velhos devem evitar deixar seus filhos andarem à noite sem supervisão e nomear vigias noturnos para patrulhar as ruas.

"Em nenhum outro lugar do mundo testemunhamos surtos de ataques de lobos a crianças", Yadvendradev Jhala, um importante cientista e conservacionista indiano.