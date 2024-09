Forças israelenses bombardearam várias escolas que abrigavam palestinos deslocados nos últimos meses - AFP

Publicado 07/09/2024 13:57

Ao menos três pessoas morreram neste sábado em um bombardeio israelense contra uma escola que abrigava deslocados palestinos no norte da Faixa de Gaza, anunciou a agência de Defesa Civil do território governado pelo Hamas.

"Três mártires e mais de 20 feridos foram resgatados depois que um avião de guerra israelense disparou dois mísseis contra uma sala de oração e uma sala de aula na escola Amr Ibn al-Aas, onde pessoas deslocadas estavam refugiadas", no norte de Gaza, disse Mahmud Massal, porta-voz da Defesa Civil, à AFP.

O Exército israelense afirmou que efetuou um "bombardeio de precisão" contra a escola que, alega, abrigava um centro de comando do movimento islamista palestino Hamas.

As forças israelenses bombardearam várias escolas que abrigavam palestinos deslocados nos últimos meses, alegando que os ataques eram direcionados contra milicianos do Hamas.

Dezenas de milhares de deslocados procuraram refúgio em escolas desde o início da guerra entre Hamas e Israel em Gaza, que começou com o ataque do grupo islamista contra o sul do território israelense em 7 de outubro.

O ataque deixou 1.205 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Em resposta ao ataque, Israel prometeu destruir o Hamas e iniciou uma vasta ofensiva de represália com bombardeios que já causou 40.939 mortes no território palestino, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.