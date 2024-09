Hezbollah disparou foguetes contra uma cidade do norte de Israel - Arquivo/AFP

Publicado 07/09/2024 22:12

O Hezbollah anunciou na noite deste sábado, 7, o lançamento de uma salva de foguetes contra uma cidade do norte de Israel em resposta a um ataque que, segundo o Ministério da Saúde libanês, matou três socorristas no sul do país.

"Em resposta aos ataques do inimigo (...) e em particular ao ataque" que matou três membros dos serviços de emergência em Frun, os combatentes do Hezbollah "bombardearam Kiryat Shmona com uma salva de foguetes", declarou o grupo alinhado a Teerã em um comunicado.

O Ministério da Saúde do Líbano havia informado que três socorristas morreram e outros dois ficaram feridos em um bombardeio israelense contra uma equipe de defesa civil que estava apagando incêndios no sul do Líbano.

A equipe estava "apagando incêndios causados pelos recentes bombardeios israelenses na cidade de Frun", acrescentou o ministério, que condenou "este flagrante ataque israelense que teve como alvo uma equipe de um organismo oficial do Estado libanês".