Papa Francisco ao lado do presidente do Timor Leste, José Ramos-HortaTiziana Fabi/AFP

Publicado 09/09/2024 09:10

O papa Francisco fez um apelo nesta segunda-feira (9) aos líderes do Timor Leste para evitar "qualquer tipo de abuso" contra as crianças e adolescentes durante uma visita a este país, que foi cenário de um grande escândalo de pedofilia dentro da Igreja.



"Todos somos chamados a agir de forma responsável para evitar qualquer tipo de abuso e garantir que as nossas crianças cresçam tranquilamente", afirmou o pontífice em um discurso na capital Dili, sem mencionar um caso concreto ou a responsabilidade da Igreja.

O papa Francisco chegou nesta segunda-feira ao país, uma nação pobre e de maioria católica, para uma visita de três dias que provoca grande entusiasmo entre os 1,3 milhão de habitantes da nação.



Os fiéis católicos organizaram peregrinações para acompanhar a visita de Jorge Bergoglio ao país mais jovem da Ásia.



Dezenas de milhares de pessoas se posicionaram nas ruas da capital, Díli, e agitaram bandeiras do Vaticano, enquanto o pontífice de 87 anos era transportado pela cidade, protegido pelas forças de segurança.



O papa demonstrou animação ao desembarcar no país procedente de Papua-Nova Guiné para a terceira etapa de uma viagem exaustiva de 12 dias pela Ásia-Pacífico, acenando e sorrindo para a multidão de devotos.



Francisco, em uma cadeira de rodas, recebeu um lenço tradicional em sua chegada ao aeroporto de Díli, fechado para voos civis durante três dias, onde foi recebido por uma guarda de honra e pelo presidente José Ramos-Horta.



O grande momento da viagem está programado para terça-feira, com uma missa para 700.000 fiéis.