SpaceX faz primeira caminhada espacial privada - AFP

Publicado 12/09/2024 13:34 | Atualizado 12/09/2024 13:40

A SpaceX realizou a primeira caminhada espacial privada da história nesta quinta-feira, 12, com sua missão Polaris Dawn, na qual dois tripulantes se aventuraram a sair de sua nave em seus trajes brancos e cinzas.



Em vídeo transmitido ao vivo pela empresa, o bilionário norte-americano Jared Isaacman, comandante da missão, foi o primeiro a sair da cápsula, segurando-se em uma estrutura metálica instalada na frente da cápsula para a ocasião.

"É precioso", disse ele de uma altitude de cerca de 700 km, muito superior à da Estação Espacial Internacional (ISS). Ele foi seguido por Sarah Gillis, funcionária da SpaceX, que também fez movimentos para testar os trajes de caminhada espacial da empresa, um dos principais objetivos da missão.



Os dois permaneceram fora da nave Dragon por cerca de dez minutos, que foi então pressurizada novamente. A caminhada no espaço terminou aproximadamente uma hora e 45 minutos depois de ter começado.





"SpaceX, estamos voltando para casa. Temos muito trabalho a fazer, mas daqui, a Terra parece um mundo perfeito", declarou Isaacman ao centro de controle em Hawthorne, no estádio da Califórnia, ao som dos aplausos da equipe.



Dois outros passageiros, o piloto Scott Poteet e a funcionária da SpaceX Anna Menon, também foram expostos ao vácuo do espaço assim que a escotilha se abriu, já que a nave não está equipada com câmara de descompressão.



Os trajes são conectados por cordas à cápsula para fornecer oxigênio à tripulação.



O foguete Falcon 9 lançou em órbita a cápsula Dragon que transporta os quatro passageiros desta missão, batizada de Polaris Dawn, que atingiu uma altitude de 1.200 km.



Este marco é o mais recente de uma série de conquistas da SpaceX, empresa fundada pelo bilionário Elon Musk em 2002 e que se tornou uma potência que reconfigurou a indústria espacial.



A Nasa comemorou a conquista da SpaceX. "O sucesso de hoje representa um grande passo para a indústria espacial comercial e para o objetivo de longo prazo da Nasa de construir uma economia espacial americana vibrante", escreveu o chefe da agência espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson, na rede X.



- "Algo semelhante a dançar" -

O comandante desta missão, prevista para durar cinco dias, é Isaacman, de 41 anos, que trabalha há vários anos com a empresa de Elon Musk e financia parte da viagem, cujo custo não foi revelado.



Junto com Isaacman, a equipe é formada por: Sarah Gillis, engenheira e responsável pelo treinamento de astronautas da empresa; Anna Menon, que trabalhou para a Nasa antes de ingressar na SpaceX e também é engenheira líder de operações especiais; e Scott Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA e amigo de Isaacman.



É a primeira vez que funcionários da SpaceX viajam ao espaço.



A operação permitiu testar sua primeira geração de trajes espaciais, sempre presos à cápsula por meio de um dispositivo que permite sua fixação.



"Será algo semelhante a dançar", explicou Jared Isaacman no mês passado em entrevista coletiva.



Os quatro tripulantes passaram por mais de dois anos de treinamento intensivo que incluiu centenas de horas em simuladores, além de paraquedismo, mergulho e práticas no cume de um vulcão no Equador.



Durante a missão, a cápsula "passará diversas vezes pelas altitudes orbitais de mais de 10 mil satélites e fragmentos de detritos espaciais", disse Musk, responsável pela empresa espacial, na rede social X, também de sua propriedade.



"Não há margem para erro em nossos cálculos", acrescentou Musk, que parabenizou as equipes