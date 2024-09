Hailey Clifton-Carmack admitiu contato sexual com um jovem de 16 anos - Divulgação/Departamento de Polícia de Garden Ridge

Hailey Clifton-Carmack admitiu contato sexual com um jovem de 16 anosDivulgação/Departamento de Polícia de Garden Ridge

Publicado 12/09/2024 11:30

Hailey Clifton-Carmack, de 26 anos, ex-professora de matemática na Laquey High School, no estado do Missouri (EUA), foi presa por ter feito sexo com um aluno de 16 anos. De acordo com os documentos anexados ao processo, Hailey não era bem vista na escola onde lecionava por parte de alguns pais e diretores por se vestir "inapropriadamente com camisas justas ou decotadas" e que usava calças "leggings justas que exibiam sua anatomia de maneira indecente". Além disso, ela foi repreendida pela coordenação da escola por ser "íntima demais de alguns alunos".

O pai da vítima, Mark Creighton, é acusado de ter ciência do caso de seu filhocom a professora e também pode ser preso. O caso, no entanto, está paralisado aguardando julgamento. Ele prometeu auxiliar nas investigações para tentar um acordo com a Justiça. Hailey está presa desde o dia 5 de janeiro aguardando julgamento e na sexta-feira passada(6) se declarou culpada depois de um acordo.



Uma das imagens anexadas ao processo mostra a vítima com marcas de arranhões nas costas depois que a professora foi até sua casa para fazer sexo. Alguns colegas de classe disseram que serviriam como "vigias" enquanto o casal fazia sexo dentro da escola durante o horário de aula.



O promotor público do Condado de Pulaski, Kevin S. Hillman, disse ao jornal 'Daily Star' que ela pode pegar até quatro anos de prisão de acordo com o Programa de Avaliação de Criminosos Sexuais do estado do Missouri.