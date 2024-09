Na capital do Vietnã, Hanói, mais de 15 mil pessoas foram afetadas pelas inundações - Nhac Nguyen/ AFP

Na capital do Vietnã, Hanói, mais de 15 mil pessoas foram afetadas pelas inundaçõesNhac Nguyen/ AFP

Publicado 12/09/2024 08:47 | Atualizado 12/09/2024 08:54

Milhões de pessoas no sudeste da Ásia ainda enfrentam as consequências da passagem do tufão Yagi, que deixou mais de 200 mortes, provocou grandes inundações e diversos danos materiais.

No Vietnã, o país mais afetado pelas inundações e deslizamentos de terra provocados pelo fenômeno, o balanço de vítimas subiu nesta quinta-feira (12) para 197 mortos. O governo da Tailândia anunciou que nove pessoas faleceram na passagem do tufão no país.

O Yagi atingiu o Vietnã, no último fim de semana, com chuvas que inundaram grande parte do norte do país. Depois, o tufão afetou Laos, Tailândia e Mianmar, provocando deslizamentos de terra mortais e cheias de rios.

Um distrito duramente afetado nas imediações de Hanói, capital do Vietnã, mais de 15 mil pessoas foram afetadas pelas inundações.

Além das 197 mortes, 128 pessoas continuam desaparecidas e mais de 250 mil hectares de plantações foram destruídos, afirma um relatório do departamento de gestão de emergência do Ministério da Agricultura.

O tufão também afetou o setor pecuário, com 1,5 milhão de frangos e patos mortos, além de 2.500 porcos, búfalos e vacas, segundo as autoridades.

A tempestade derrubou pontes, arrancou telhados de casas e danificou fábricas ao tocar o solo no sábado, com ventos de 149 km/h.

Desde então, o norte do Vietnã enfrenta graves inundações que provocaram a fuga de milhares de pessoas e deixaram muitas casas sem energia elétrica. O Yagi foi o tufão mais potente a atingir o norte do Vietnã em 30 anos, segundo os meteorologistas.

Na Tailândia, o número de mortos aumentou para nove, seis deles em deslizamentos de terra na província de Chiang Mai, segundo o departamento de gestão de catástrofes.

Todos os voos foram suspensos no aeroporto de Chiang Rai, 145 km ao nordeste de Chiang Mai, segundo as autoridades.

Ao norte, o distrito de Mae Sai, na fronteira com Mianmar, enfrenta as piores inundações dos últimos 80 anos, segundo o Ministério do Interior.

Templos budistas e hotéis receberam quase mil pessoas, obrigadas a abandonar suas casas, segundo o governo.



Antes de atingir o Vietnã, o tufão Yagi atravessou o sul da China e as Filipinas na semana passada, com um balanço de pelo menos 24 mortos e dezenas de pessoas feridas e desaparecidas.



Segundo um estudo publicado em julho, os tufões da região estão se formando cada vez mais perto da costa, são mais intensos e permanecem mais tempo em terra, tudo isso devido à mudança climática.