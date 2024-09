Ex-presidente peruano Alberto Fujimori com filhos no hospital - HANDOUT / Fujimori Family / AFP

Publicado 11/09/2024 21:55 | Atualizado 12/09/2024 07:14

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori morreu nesta quarta-feira (11), aos 86 anos, em sua residência, onde se recuperava de um tratamento de câncer, anunciou a família.



"Após uma longa batalha contra a doença, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir ao encontro do Senhor. Pedimos àqueles que o apreciavam que nos acompanhem com uma oração pelo eterno descanso de sua alma. Obrigado por tudo, papai!", publicaram na rede social X Keiko, Hiro, Sachie e Kenji, filhos do ex-presidente.



Fujimori governou o Peru de 1990 a 2000 e havia recuperado a liberdade em dezembro passado, após passar 16 anos em uma prisão para ex-presidentes em Lima, onde cumpria pena de 25 anos por violações dos direitos humanos durante seu governo. Ele foi solto por razões humanitárias.

A saúde de Fujimori piorou rapidamente na última semana, após ele concluir no mês passado um tratamento de radioterapia na boca, informaram nas últimas horas à AFP fontes do entorno da família.



Um padre foi chamado nesta tarde à residência onde Fujimori vivia em Lima com a filha mais velha, Keiko, no bairro de San Borja.



O ex-presidente foi visto em público pela última vez na quinta-feira passada, quando deixava uma clínica no bairro de Miraflores, onde foi submetido a uma tomografia, como ele próprio revelou.



Fujimori anunciou em maio que havia sido detectado um tumor maligno em sua língua, após ele tratar por mais de 27 anos uma lesão cancerígena no mesmo órgão.



A notícia da morte do ex-presidente peruano se espalhou nas redes sociais, onde apoiadores e opositores de Fujimori publicavam elogios e críticas.