Chad McQueen era ator, piloto e lutador de artes marciaisReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 09:01 | Atualizado 13/09/2024 09:01

O ator Chad McQueen, famoso por interpretar o vilão Dutch nos dois primeiros filmes da saga "Karate Kid", morreu aos 63 anos nesta quarta-feira (11) na sua casa, em Palm Desert, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo seu advogado, Arthur Barens, ele teve falência de órgãos. As informações são do portal "TMZ".

A família de Chad publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda. "Sua jornada notável como um pai amoroso para nós, juntamente com seu compromisso inabalável com nossa mãe, exemplificou verdadeiramente uma vida cheia de amor e dedicação", afirma o comunicado.

McQuenn nasceu em 28 de dezembro de 1960 em Los Angeles. Filho da lenda de Hollywood Steve McQueen (1930-1980), ele estreou no cinema com o filme "Skateboard" (1978) e ainda participaria de outros longas de ação, como "Leis Marciais" (1991), "Caçadores Humanos" (1992) e "Sob o Comando do Crime" (1996).

No entanto, foi com o papel de Dutch nos filmes "Karate Kid" (1984) e a continuação, lançada dois anos depois, que ele atingiu sucesso. Na trama, o personagem provocava e humilhava Daniel LaRusso, o protagonista interpretado por Ralph Macchio.

Chad também era lutador de artes marciais e piloto profissional. Participou do Baja 1000, torneio mexicano anual de corridas de carro, e competições de motocross.