Trump diz que Harris e Biden liberaram a "invasão" de pessoas "perturbadas" - JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 12/09/2024 21:24

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em postagem no Truth Social que não haverá um terceiro debate, enquanto se autoproclamou vencedor do encontro com a vice-presidente Kamala Harris, que disputa a Casa Branca como representante dos democratas, na terça-feira, 10, em evento promovido pela ABC News.

"Quando um boxeador perde uma luta, as primeiras palavras que sai de sua boca são: 'Quero uma revanche'", disse Trump em registro na Truth Social, empresa de mídia social de sua propriedade.

"As sondagens mostram claramente que ganhei o debate contra a camarada Kamala Harris, a candidata da esquerda radical dos democratas, na noite de terça-feira, e ela convocou imediatamente um segundo", afirmou. Pesquisas como as realizadas pela CNN, conduzida pela SSRS, mostraram que Harris se saiu melhor no debate.

O ex-presidente repetiu que Harris e o presidente dos EUA, Joe Biden, destruíram os EUA, com milhões de criminosos e pessoas mentalmente perturbadas invadindo o país e com uma inflação que leva a classe média à falência. "Isso foi discutido detalhadamente durante o primeiro debate com Joe e o segundo debate com a camarada Harris", afirmou.