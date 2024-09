Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA - AFP

Publicado 13/09/2024 17:14

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, acusou nesta sexta-feira (13), o veículo de comunicação russo RT de ser “um braço de fato da máquina de inteligência russa".



“Sabemos que o RT tem capacidades cibernéticas e participou de operações encobertas de influência de informação e aquisição de material militar”, disse Blinken.



Autoridades americanas anunciaram no começo do mês uma série de medidas, incluindo possíveis processos criminais e sanções, contra o veículo russo, entre outros, por supostas tentativas de interferência nas eleições americanas de novembro. O Departamento de Estado impôs restrições de visto ao grupo de mídia ao qual pertence o RT, Rossia Segodnia, e a outras filiais da empresa.



Washington ressaltou hoje que as atividades do grupo se estendem para além dos Estados Unidos. Entre elas, citou que o governo russo integrou “ao RT uma entidade dotada de capacidades operacionais cibernéticas vinculada aos serviços de inteligência russos. Essa entidade concentrou-se, principalmente, em operações de influência e inteligência em todo o mundo”.