Bandeira de Israel - AFP

Publicado 15/09/2024 09:42

Um míssil lançado neste domingo (15) por rebeldes do Iêmen, conhecidos como Houthis e que são apoiados pelo Irã, caiu em uma área aberta no centro de Israel e fez com que as sirenes do Aeroporto Internacional Ben Gurion fossem disparadas. Não houve relatos de vítimas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugeriu que responderá militarmente ao ataque. "Os Houthis já deveriam saber que cobramos um preço alto por qualquer tentativa de nos prejudicar", disse em uma reunião do gabinete hoje.

O exército israelense disse que realizou várias tentativas de interceptar o míssil utilizando defesas aéreas, mas ainda não havia determinado se alguma delas havia sido bem-sucedida. Os militares disseram que o míssil pareceu ter se fragmentado no ar e que o som das explosões na área veio de interceptadores. O incidente ainda está sob revisão.