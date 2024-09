Os acidentes são comuns em rodovias na Nigéria, principalmente devido ao excesso de velocidade - Reprodução: redes sociais

Os acidentes são comuns em rodovias na Nigéria, principalmente devido ao excesso de velocidadeReprodução: redes sociais

Publicado 17/09/2024 11:57 | Atualizado 17/09/2024 11:58

Ao menos 25 crianças morreram e dezenas ficaram feridas em um acidente de ônibus que levava fiéis muçulmanos para celebrar o nascimento do profeta Maomé no norte da Nigéria, indicou um funcionário de segurança viária nesta terça-feira (17).

O acidente ocorreu no domingo no estado de Kaduna, quando o motorista do ônibus que trasportava jovens sufis da ordem Tijjaniyya perdeu o controle e colidiu em um caminhão, disse Kabiru Nadabo, o chefe da agência de segurança viária em Kaduna.

"O ônibus estava lotado com 63 crianças e o motorista dirigia em grande velocidade quando perdeu o controle e colidiu em um caminhão articulado", explicou.

"Quinze deles morreram instantaneamente, enquanto 48 pessoas feridas foram enviadas a vários hospitais. Dez morreram no dia seguinte, o que eleva o número de mortos a 25", acrescentou.

As crianças vinham da aldeia de Kwandare e se dirigiam à cidade vizinha de Saminaka para as celebrações do nascimento do profeta Maomé, um evento chamado "Mawlid Nabaoui".

Os acidentes são comuns em rodovias na Nigéria, principalmente devido ao excesso de velocidade e ao desrespeito às regras de trânsito.