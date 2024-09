Adolescente de 13 anos deixou quatro feridos após ataque em escola em Chelyabinsk, na Rússia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/09/2024 18:06 | Atualizado 17/09/2024 18:09

Um adolescente de apenas 13 anos promoveu um ataque sangrento em uma escola na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, com uma faca e um martelo, nesta segunda-feira (16), deixando uma colega gravemente ferida e atingindo outras quatro pessoas. O agressor cortou a garganta de Valeria E., de 13 anos, que foi levada ao hospital em estado crítico após também ser atingida na cabeça por um golpe de martelo.



Testemunhas relatam que o agressor, identificado apenas como Roman G., entrou na escola e atacou aleatoriamente os alunos. A professora de biologia Nina Shoshina, de 57 anos, tentou intervir, mas foi ferida junto com outros três estudantes. Segundo ela, Roman entrou na sala armado com um martelo e uma pistola falsa, sem dizer nada.

"Eu comecei a gritar para que ele parasse. Corri até ele, mas as meninas foram um pouco mais rápidas. Ele atingiu as duas na cabeça com um martelo, então eu fui atingido no braço, ombro e cabeça", disse a professora Nina Shoshina.



Além de Valeria, outros dois alunos, Andrey V. e Maria R., ambos de 13 anos, foram feridos; Maria passou por cirurgia. Relatos indicam que Roman chegou à escola vestido de preto e foi direto para o banheiro antes de iniciar o ataque na aula de biologia.

"Ele entrou na sala de aula, ficou sentado lá por um tempo, saiu com uma arma, um machado, uma faca. Foi isso que aconteceu. Como o deixaram entrar na escola? Eu não entendo. É simplesmente horrível", disse a avó de uma das adolescentes feridas.



Pouco antes do ataque, o garoto postou nas redes sociais uma mensagem acusando o presidente russo Vladimir Putin de escravizar a população. As autoridades investigam se Roman estava envolvido em um jogo online perigoso que encoraja ataques violentos e suicídios.