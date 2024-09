Australiano de 29 anos estava comemorando a sua despedida de solteiro quando foi atacado por uma multidão - Reprodução

Publicado 17/09/2024 16:59

Uma despedida de solteiro quase que termina de maneira trágica para o noivo em uma pequena cidade da Itália. O noivo, um cidadão australiano de 29 anos, que estava embriagado, tirou a roupa e correu pela Piazza delle Erbe, na cidade de Nardo, causando um rebuliço.



A brincadeira, provocada por amigos do noivo, terminou mal. O homem foi cercado por uma verdadeira multidão e foi xingado, socado e atingido com objetos contundentes. As pessoas ainda deram cadeiradas e arremessaram cadeiras de plástico enquanto ele estava caído.



A multidão se dispersou antes que os serviços de emergência chegassem e os paramédicos levassem o homem às pressas para o hospital. Ele foi medicado e liberado logo depois, felizmente sem ferimentos graves. A polícia local está investigando o incidente e trabalhando para identificar os culpados.



O caso provocou, inclusive, uma briga política na cidade. O vereador da oposição Alberto Gatto expressou sua frustração com a situação de segurança local nas redes sociais.

"Quando há apenas 20 dias falei na Câmara Municipal sobre um centro histórico e uma cidade em geral, Nardo, estarem completamente fora de controle, alguém disse que eu estava exagerando. A polícia claramente não pode mais garantir a segurança e manter a ordem nesta cidade", disse.