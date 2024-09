Imagem mostra uma explosão e um homem caindo no chão em um mercado - AFP

Imagem mostra uma explosão e um homem caindo no chão em um mercado AFP

Publicado 18/09/2024 08:01 | Atualizado 18/09/2024 08:04

Os pagers do grupo islamita Hezbollah que explodiram quase simultaneamente nesta terça-feira (17) eram procedentes de Taiwan e foram carregados com explosivos antes de chegarem ao Líbano, publicou o jornal americano The New York Times.

Centenas de pagers explodiram no Líbano em regiões consideradas redutos do Hezbollah, matando nove pessoas e ferindo 2.800, segundo fontes oficiais. O grupo pró-Irã atribuiu o ataque a Israel.



Os aparelhos haviam sido encomendados à fabricante taiwanesa Gold Apollo, informou o jornal, citando funcionários norte-americanos "e de outros países". Eles foram manipulados por Israel antes de chegarem ao Líbano.



Uma fonte próxima do Hezbollah disse mais cedo à AFP que os pagers “que explodiram correspondem a um carregamento de mil dispositivos” que parecem ter sido “sabotados desde a origem". Segundo o NYT, foram encomendados cerca de 3 mil pagers, a maioria do modelo AP924.



“Para Israel introduzir um detonador explosivo no novo lote, provavelmente precisou acessar a cadeia de abastecimento desses dispositivos”, disse a analista militar e de segurança Elijah Magnier, radicada em Bruxelas.



“A inteligência israelense se infiltrou no processo de produção, acrescentando um componente explosivo e um mecanismo de ativação remota aos pagers sem levantar suspeitas”, ressaltou a analista, levantando a possibilidade de que a terceira parte que vendeu os dispositivos possa ter sido uma “frente de inteligência” criada por Israel para esse fim.