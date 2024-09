Submarino Titan, da OceanGate, que implodiu no fundo do mar em 2023 - Reprodução

O acidente do submarino Titan, que implodiu durante expedição para visitar os destroços do Titanic em junho de 2023 , era "inevitável". É o que afirmou David Lochridge, ex-diretor de operações da OceanGate, empresa responsável pelo transporte, durante audiência da Guarda Costeira dos Estados Unidos sobre o caso nesta terça-feira (17).

Ele também afirmou que avisou a companhia sobre possíveis problemas de segurança, em 2018, mas foi ignorado e demitido em seguida. Segundo Lochridge, a firma "negligenciava" os protocolos de segurança para este tipo de trajeto.

David disse que recebeu o pedido do CEO da OceanGate, Stockton Rush, para realizar uma inspeção de qualidade antes de sua demissão. Ele expôs a seu chefe grandes preocupações sobre o design do veículo, incluindo com a fibra de carvão, material que ele foi feito.

"Eles pensaram que poderiam fazer isso por conta própria, sem o suporte adequado de engenharia", afirmou, conforme o jornal britânico "BBC".

Em 18 junho de 2023, o submarino turístico Titan implodiu em águas profundas durante trajeto para visitar os destroços do Titanic, navio que naufragou em 1912. Os cinco bilionários que estavam a bordo morreram. Foram quatro dias de buscas até o anúncio da fatalidade pela OceanGate.

