Alojamento onde morava Barry Griffiths, de 57 anos - Reprodução / Google Street View

Publicado 18/09/2024 14:41 | Atualizado 18/09/2024 14:42

Barry Griffiths, de 57 anos, morreu após acidentalmente se esfaquear enquanto tentava separar dois hambúrgueres congelados no País de Gales, localizado na Grã-Bretanha. Esta foi a conclusão do inquérito apresentado nesta segunda-feira (16), que aponta não haver evidências do envolvimento de outras pessoas na morte do homem. A informação é do jornal "Western Telegraph".

O caso foi descoberto em 4 de julho de 2023. Barry estava desaparecido há cerca de uma semana, o que fez com que conhecidos ligassem para a polícia. Ele foi encontrado morto na própria cama, vestindo roupas normais e com o estômago ferido. Havia sangue no chão da sala, banheiro e quarto, segundo os peritos.

O detetive Jonathan Rees liderou as investigações. Já no início da perícia, a possibilidade de suicídio foi descartada. Após análises de finanças, consultas de casa em casa e em dispositivos digitais, as chances de que Griffiths se envolveu em um acidente sozinho aumentavam. E detalhes na cena do ocorrido chamaram a atenção do agente.

"Na mesa da cozinha, ao lado do freezer, havia dois hambúrgueres crus, uma faca e um pano de prato", explicou Rees. "O ferimento no abdômen teria sido aproximadamente da altura da mesa. A minha hipótese nesse momento era que o senhor Griffiths estava tentando separar hambúrgueres congelados com uma faca".

Ele também acrescentou que não houve sinais de arrombamento na porta do alojamento de Barry, que morava sozinho. Além disso, não foram encontradas evidências de luta ou roubos em sua residência e nem de planos de morte, conflitos ou dívidas em seu telefone.

Concluindo o inquérito, a legista Patricia Morgan concluiu que Griffiths ficou morto por alguns dias. O esfaqueamento foi combinado a uma condição da vítima que fez placas sanguíneas se acumularem nas artérias, restringindo o fluxo sanguíneo para o coração.

Morgan disse que provavelmente tratou-se de um acidente enquanto ele preparava comida congelada. "Entendo que as evidências sejam difíceis de ouvir e traumáticas. Obrigado pela sua paciência enquanto a investigação estava em andamento. Expresso minhas condolências neste momento difícil", afirmou.