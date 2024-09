O flagra foi feito no dia 8 deste mês na cidade de Zitácuaro (México) em plena luz do dia - Reprodução de vídeo

Publicado 18/09/2024 13:23

Um vídeo que mostra um objeto voador não identificado (Ovni) deixou em polvorosa uma pequena cidade do México. As imagens mostram um objeto em formato de diamante pairando no chão e girando lentamente. O flagra foi feito no dia 8 deste mês na cidade de Zitácuaro em plena luz do dia.

Veja o vídeo:





Nas redes sociais, os internautas se empolgaram, dizendo que as imagens comprovariam a existência de vida fora da terra. “Vídeo espetacular, o contato entre humanos e raças alienígenas está se aproximando cada vez mais”, disse um usuário do X (antigo Twitter). “Qualquer um que continue a acreditar que é um balão, um drone, um holograma ou outra coisa é cego ou não quer ver a realidade”, escreveu outro.



Mas, no entanto, houve quem não acreditasse em ser uma nave alienígena. “Pode ter sido um teste de balão de ar quente, pois esses balões são muito comuns no centro do México e, à distância, podem ser confundidos com outros objetos”, escreveu um usuário da rede. Outra probabilidade levantada era de que se tratava de uma lanterna celeste que sobrou do recente festival Globos de Cantoya.



As autoridades mexicanas não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.