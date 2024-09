Centenas de dispositivos sem fio de localização explodiram simultaneamente nesta terça deixando milhares de feridos - Reprodução/Anwar AMRO/AFP

Publicado 18/09/2024 12:45 | Atualizado 18/09/2024 12:46

Os "objetos civis" não deveriam ser transformados em armas, disse, nesta quarta-feira (18), o secretário-geral da ONU, António Guterres, em reação ao ataque mortal com 'pagers' contra membros do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

"É muito importante que haja um controle eficaz dos objetos civis para não transformá-los em armas. Esta deveria ser uma regra para todos no mundo, que os governos deveriam ser capazes de aplicar", disse Guterres à imprensa.

Centenas de dispositivos sem fio de localização pertencentes a membros do grupo apoiado pelo Irã explodiram simultaneamente na terça-feira, horas depois de Israel afirmar que estava ampliando os objetivos da guerra em Gaza para incluir sua luta contra o aliado libanês do grupo islamista palestino Hamas.

Estas explosões deixaram 12 mortos e cerca de 2.800 feridos, e os veículos de comunicação estatais libaneses reportaram, nesta quarta-feira, novas explosões de artefatos.

"Tão importante quanto o acontecimento em si mesmo é o indício que confirma que existe um grave risco de escalada dramática no Líbano, e deve ser feito tudo o possível para evitá-la", disse Guterres.

"O que ocorreu é especialmente grave, não só pelo número de vítimas que causou, mas pelos indícios existentes de que isto se desencadeou, diria, antecipando-se a uma forma normal de desencadear estas coisas porque existia o risco de que fosse descoberto", assinalou.

O Hezbollah, que troca disparos quase diários transfronteiriços com as forças israelenses em apoio ao Hamas na Faixa de Gaza, prometeu adotar represálias pelas explosões de 'pagers', pelas quais responsabilizou Israel.

Israel ainda não se manifestou sobre as explosões.