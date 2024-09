Rachel Simpson foi encontrada morta em uma garagem, em Belfast, na Irlanda do Norte - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/09/2024 12:06

O corpo de um mulher foi encontrado em uma garagem após ser assassinada pelo próprio filho depois que ele foi solto da prisão. Nathan Simpson, de apenas 21 anos, é o principal acusado de matar Rachel Simpson. O caso aconteceu em Belfast, na Irlanda do Norte.

Nathan foi libertado no início da semana passada pelo tribunal de Justiça de Belfast. A polícia, no entanto, não divulgou o motivo da prisão. De acordo com as investigações, ele matou a mãe a facadas, no último dia 13, e deixou o corpo em uma casa anexa a uma loja de pneus. O motivo do crime não foi esclarecido pelas autoridades, mas mãe e filho tinham um histórico de discussões e violência doméstica.

De acordo com a Polícia Nacional da Irlanda do Norte, Nathan está preso e já passou por audiência de custódia. O julgamento ainda não tem data marcada.