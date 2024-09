O prefeito de Camaiore publicou uma imagem da colisão em suas redes sociais - Reprodução / Instagram

A brasileira Katia Pereira da Silva, de 44 anos, atropelou sete pessoas, matando duas turistas alemãs de 18 e 19 anos em Camaiore, Itália, na tarde desta quarta-feira (18). A motorista, que recebeu a pena de prisão domiciliar, teria atravessado sinais vermelhos e danificado ao menos 10 carros na área até colidir com outros dois veículos e parar, segundo o jornal "La Stampa". Ela demonstrou sinais de confusão mental e negou culpa no ocorrido.

As vítimas do incidente foram levadas ao hospital após o incidente e três delas ficaram em estado grave, incluindo uma mulher de 60 anos, que precisou ir às pressas para o centro médico local de helicóptero. Ao ser atendida pelos socorristas, Kátia teria contestado as acusações. "Vocês estão errados, não fui eu, não é minha culpa", disse a eles, de acordo com o veículo "Il Tirreno".

Os exames toxicológicos apontaram negativo. Ela diria uma Mercedes no momento dos impactos. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

O prefeito de Camaiore, Marcello Pierucci, lamentou o ocorrido em postagem na sua rede social. "Nossa Polícia Municipal está no local e à disposição da Delegacia de Viareggio, que está conduzindo as investigações do caso. Algo nunca visto. O choque pelo ocorrido se junta ao pesar pelas duas pobres garotas que perderam a vida e à solidariedade com as famílias dos feridos", escreveu.