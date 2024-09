Alexis Lorenze, 23 anos, ficou com o rosto deformado depois de receber algumas doses de vacinas - Reprodução/Facebook

Alexis Lorenze, 23 anos, ficou com o rosto deformado depois de receber algumas doses de vacinasReprodução/Facebook

Publicado 20/09/2024 15:00 | Atualizado 20/09/2024 15:46

Uma americana ficou temporariamente cega e sofreu inchaço e hematomas graves depois que médicos a deram uma superdose de vacinas para uma doença sanguínea rara.

Alexis Lorenze, de 23 anos, recebeu este ano um diagnóstico para Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN), uma condição autoimune muito rara que ocorre em um em cada um milhão de pessoas, fazendo com que seu sistema imunológico ataque seus próprios glóbulos vermelhos.

A jovem viajou para um hospital na Califórnia (EUA) no início deste mês para uma transfusão de sangue para repor as células danificadas. No entanto, ela diz que os médicos não lhe dariam o tratamento a menos que ela fosse vacinada contra tétano, pneumonia e meningite ao mesmo tempo.

De acordo com Alexis, 10 minutos após receber as injeções, sua visão ficou escura, a mandíbula travou e ela começou a vomitar. Ela também sofreu hemorragia sob a pele e inchaço agudo.

De acordo com alguns médicos ouvidos pelo jornal britânico 'Daily Mail', a superdose de vacinas pode causar uma reação muito séria e potencialmente fatal, pois o sistema imunológico reage exageradamente, elevando perigosamente a produção de citocina.

Isso faz com que o corpo ataque órgãos saudáveis e corte seu suprimento de sangue, levando a danos potencialmente irreversíveis e atpe mesmo à morte.

No entanto, os médicos ressaltaram que é improvável que os ingredientes nas vacinas sejam responsáveis pelas reações adversas no caso de Alexis Lorenze. Eles acrescentaram que parece mais provável que a doença dela não tenha sido estável e tenha piorado devido às vacinas, pois elas podem ativar respostas imunológicas em pessoas com HPN.

"Se algo acontece imediatamente, como em cinco minutos, geralmente é uma reação alérgica. Não é por causa da vacina em si. É por causa de talvez um componente da vacina que causa uma reação alérgica", disse Paul Offit, diretor-médico do Centro de Educação sobre Vacinas do Hospital Infantil da Filadélfia (EUA).

De acordo com informações repassadas pela família em uma rede social, Alexis deverá ser transferida para um hospital particular em Los Angeles. O pai, Todd Lorenze, disse que a filha está com dores "muito fortes", embora o inchaço esteja diminuindo gradativamente.