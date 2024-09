Desabamento aconteceu em Saviano, perto de Nápoles - Reprodução/redes sociais

Publicado 22/09/2024 13:12

Um menino e uma menina morreram neste domingo (22) em Saviano, perto de Nápoles, no desmoronamento de um prédio onde viviam com a família, indicaram os bombeiros.

"Os bombeiros recuperaram vivos o pai e o recém-nascido, e, infelizmente, os corpos sem vida das outras duas crianças", indicaram os bombeiros no X.

Os cães rastreadores seguiam trabalhando no local do desabamento para buscar entre os escombros a mãe e outra mulher, indicaram os bombeiros, que publicaram fotos nas quais se vê um grande buraco no teto do primeiro andar.

Segundo a imprensa local, a menina tinha quatro anos e o menino cinco. A outra pessoa desaparecida era uma idosa que vivia em outro andar do prédio. Ainda de acordo com a imprensa, a causa da queda pode ter sido uma explosão de gás.