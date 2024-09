Ondas de fumaça no local de um ataque aéreo israelense nos arredores da vila de Zawtar, no sul do Líbano - Rabih Daher/AFP

Publicado 21/09/2024 22:43

O Departamento de Estado americano pediu neste sábado (21), que os cidadãos do país deixem o Líbano enquanto os voos comerciais estão disponíveis, em meio ao agravamento do conflito entre o Hezbollah e Israel.

"Devido à natureza imprevisível do conflito e às explosões recentes em todo o Líbano, incluindo Beirute, a embaixada dos Estados Unidos pede que os cidadãos americanos deixem o país enquanto as opções comerciais estão disponíveis", solicitou o Departamento de Estado.

"Neste momento, voos comerciais estão disponíveis, mas com capacidade reduzida. Se a situação da segurança piorar, as opções comerciais podem ficar indisponíveis", alertou o órgão.

Os Estados Unidos desaconselharam em julho viagens para o Líbano, depois que um ataque no sul de Beirute matou um comandante do Hezbollah. Ontem, Israel voltou a atacar essa região, e anunciou ter matado o chefe da força de elite e outros comandantes.

O Departamento de Estado reiterou hoje que os americanos devem deixar imediatamente o sul do Líbano e áreas na fronteira com a Síria e próximas de campos de refugiados.