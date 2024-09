Manifestantes seguram cartazes e detonam bombas de fumaça durante protesto - Jack Guez/AFP

Manifestantes seguram cartazes e detonam bombas de fumaça durante protesto Jack Guez/AFP

Publicado 21/09/2024 19:21 | Atualizado 21/09/2024 19:22

Milhares de israelenses se manifestaram em Tel Aviv na noite deste sábado (21) para criticar a ausência de um acordo de trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

As manifestações semanais tornaram-se mais críticas ao governo desde que autoridades anunciaram a descoberta do corpo de seis reféns no sul da Faixa de Gaza, no começo do mês.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que militantes do movimento islamita palestino mataram os reféns com um tiro na nuca, e criticou os líderes do Hamas por terem rejeitado as condições para uma eventual trégua e um acordo de libertação dos reféns, após quase um ano de guerra.

Para os críticos de Netanyahu, no entanto, ele é que deve fazer concessões para que aconteça o retorno dos 97 reféns que ainda estão na Faixa de Gaza, dos quais 33 já morreram, segundo o Exército.

Opositores de Netanyahu afirmam que o objetivo do premier é se manter no poder tranquilizando os membros da extrema direita da coalizão de governo, contrários a um acordo com o Hamas.