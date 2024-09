Um dia antes de desaparecer, Natalia tinha visitado a estátua do Cristo Rei, um dos monumentos religiosos mais populares do país - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/09/2024 17:15

A brasileira Natalie, de 38 anos, desapareceu no restaurante de Cacilhas, em Almada, na região metropolitana de Lisboa. As informações foram divulgadas pelo jornal Publico.



Segundo informações preliminares, ela estava acompanhada do pai, de 69 anos, e tinham ido comemorar o aniversário dele. Após meia hora no restaurante, Natalie foi ao banheiro, deixando a refeição no prato e não voltou à mesa, o que levou seu pai, uma hora depois, a questionar os funcionários do estabelecimento sobre o paradeiro da filha. Mesmo depois de procurar por ela nas proximidades e não encontrar, a polícia foi acionada.



A jovem deixou sobre a mesa o celular, uma bolsa e uma mochila pequena antes de desaparecer. O pai, ao ser questionado se ela poderia ter saído para fumar, afirmou que ela não tinha esse hábito. Ele também desistiu da possibilidade de um encontro com o namorado, já que o rapaz mora no Brasil.

O pai de Natalie, um coronel reformado do Exército brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, está colaborando nas buscas, mostrando fotos recentes da filha. Segundo ele, Natalie usou a mesma calça azul-claro e tênis branco da foto, tirada no dia anterior, com a única diferença de ter trocado a blusa. Uma foto tirada durante uma visita ao monumento Cristo Rei, em Almada, Portugal. A Polícia de Segurança Pública (PSP) ainda está realizando buscas pela brasileira.



Ainda de acordo com o jornal Público, a delegacia de de Almada foi procurada e confirmou o sumiço da brasileira, mas não informou mais detalhes sobre o caso.