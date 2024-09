Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky - Sergei Supinsky/AFP

Publicado 22/09/2024 22:50

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou neste domingo aos Estados Unidos para apresentar ao colega Joe Biden os detalhes do seu “plano da vitória” para encerrar a invasão russa.



Zelensky também vai apresentar suas propostas aos candidatos à Presidência americana nas eleições de novembro, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.



A visita acontece após um verão de combates intensos, em que Moscou avançou rapidamente no leste da Ucrânia e Kiev manteve áreas da região russa de Kursk.



A Ucrânia pressiona há semanas o Ocidente para que lhe autorize o uso de armas de longo alcance para atacar alvos dentro da Rússia, e espera consegui-lo na reunião da próxima quinta-feira com Biden.



Visita a fábrica

O líder ucraniano visitou hoje uma fábrica de munições no estado da Pensilvânia. "Comecei minha visita aos Estados Unidos expressando gratidão a todos os funcionários da fábrica”, publicou Zelensky na rede social X. “É nesse tipo de lugar onde realmente se pode sentir que o mundo democrático pode prevalecer.”



O presidente ucraniano continuará sua visita aos Estados Unidos com compromissos em Nova York e Washington.