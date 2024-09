Usuários reclamam de problemas em novo iPhone - Divulgação

Publicado 23/09/2024 20:38

Lançado recentemente pela Apple, o iPhone 16 Pro tem provocado reclamações de usuários sobre problemas com a responsividade do toque na tela. Segundo o site 9to5Mac, usuários do aparelho relataram que toques e deslizes na tela estão sendo ignorados, afetando interações como rolagem e digitação no teclado virtual. Nos EUA, o iPhone começou a ser vendido na sexta-feira.

Já no Brasil, o aparelho entra hoje em pré-venda, com preços que vão de R$ 10,5 mil (para a versão de 128 GB) a R$ 14,3 mil (1 TB).

Alguns usuários relataram que a falha é mais frequente quando o dedo está próximo às bordas da tela, especialmente na região do novo botão Camera Control, localizado no lado direito do aparelho. A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o problema.