Maçãs roxas viralizam nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 25/09/2024 11:01

Imagens de maçãs de cor roxa viralizam nos últimos dias e fascinaram diversos usuários das redes sociais. No entanto, o que pode frustrar alguns é que se trata de uma foto falsa, gerada por inteligência artificial.

A publicação original, feita no Instagram pelo usuário "Unnaturalist AI", mostra várias maçãs roxas brilhando em uma tábua de corte, com uma delas cortada ao meio, revelando seu interior, da mesma cor.

"A maçã roxa, originária de Saskatchewan, Canadá, prospera em seu clima frio, apresentando um perfil de sabor que lembra canela e banana", dizia um trecho da publicação.

O usuário também escreveu que o interior da fruta pode ser matéria-prima para um delicioso molho, que seria uma herança cultural daquele povo. Mas tudo isso não passa de uma invenção.

"Às vezes chamadas de 'uvas canadenses'. Seu exterior roxo vibrante esconde um interior ricamente colorido, tornando-as ingredientes valiosos, especialmente na criação do molho de maçã roxa, celebrado pelos povos indígenas de Saskatchewan. Esta tradição culinária não só significa herança cultural, mas também promove a unidade e o orgulho da comunidade. Com os seus benefícios para a saúde e potencial impacto econômico, as maçãs roxas servem como símbolo de resiliência e ligação à terra, incorporando a rica tapeçaria do patrimônio cultural e culinário de Saskatchewan", completa.





As fotos logo viralizaram em outras contas e também em outras redes sociais, como o X. Muitas pessoas escreveram que possuem interesse em provar a fruta e realmente acreditaram que se tratava de um alimento real.

A existência de maçãs desta cor no local já foi desmentida por agricultores da província de Saskatchewan. O caso mostra a capacidade que a inteligência artificial tem de criar imagens e espalhar falsas informações.