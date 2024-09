Pablo Marçal e Donald Trump - Montagem / Divulgação e AFP

Publicado 26/09/2024 10:00

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Presidência, Donald Trump, negou ter enviado uma carta de apoio a Pablo Marçal (PRTB) após o candidato à Prefeitura de São Paulo ter sido atingido por uma cadeira durante uma discussão com o apresentador José Luiz Datena (PSDB). O ex-coach havia declarado, na segunda-feira (23), que Trump lamentou o incidente. As informações são do portal "Metrópoles".

Antes do debate no podcast "Flow", Marçal afirmou: "Recebi uma carta do Trump falando que lamenta muito o ocorrido. O Trump que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um na sua escala: o presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil, o Bolsonaro é faca, e a Prefeitura de São Paulo, que é mais baixo um pouquinho, é cadeirada", disse.

A resposta negativa de Trump foi enviada por meio de seu porta-voz e conselheiro sênior na campanha deste ano. "O presidente Trump não enviou nenhuma carta do tipo" ["President Trump has not sent any such letter".], afirmou Jason Miller.