Estado de Bihar passou por recentes inundaçõesSachin Kumar/AFP

Publicado 26/09/2024 08:28

Pelo menos 46 pessoas, incluindo 37 crianças, morreram afogadas quando participavam de um festival hindu no leste da Índia, informou à AFP um funcionário do governo local.

As vítimas sofreram afogamentos em incidentes separados no estado de Bihar durante os banhos rituais em rios e lagoas afetados pelas recentes inundações, afirmou uma fonte do Departamento de Gestão de Desastres.

"As pessoas ignoraram os níveis perigosos de água nos rios e lagoas durante os banhos para celebrar o festival", disse o funcionário, que pediu anonimato.

Os afogamentos aconteceram na terça e quarta-feira em 15 distritos do estado de Bihar, quando os fiéis participavam no festival hindu Jitiya Parv, no qual as mães pedem pelo bem-estar de seus filhos.

As autoridades trabalham para encontrar mais três corpos, segundo a fonte do Departamento de Gestão de Desastres.